Napoli rusza po reprezentanta Danii. Wcześniej interesowała się nim Chelsea

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Patrick Dorgu priorytetem Napoli

Patrick Dorgu to utalentowany reprezentant Danii. Młody zawodnik przyciągnął uwagę Napoli dzięki swojej wszechstronności i potencjałowi. 20-latek może występować zarówno w defensywie, jak i w pomocy, co czyni go wyjątkowo wartościowym nabytkiem dla każdej drużyny. Jak donosi “La Gazzetta dello Sport”, Dorgu podpisał niedawno nowy kontrakt z Lecce, obowiązujący do 2029 roku. W letnim oknie transferowym jego dostępność sondowały już takie kluby jak Chelsea i Tottenham, ale teraz to Napoli wydaje się być najbardziej zdeterminowane, aby sfinalizować transfer.

Napoli planuje przedstawić ofertę w styczni. Azzurri chcą, by Dorgu był w Lecce do końca obecnego sezonu i dopiero latem przeniósł się do Kampanii. Ten krok ma na celu zapewnienie regularnej gry młodemu obrońcy, co pozwoli mu jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności. Konkurencja jednak nie śpi – zainteresowanie Duńczykiem wykazują także RB Lipsk oraz West Ham.

Lecce oczekuje za swojego zawodnika około 40 milionów euro, ale Napoli liczy na wynegocjowanie kwoty bliższej 30 milionów euro plus bonusy. Strategia Azzurrich wydaje się dobrze przemyślana, a sprowadzenie młodego talentu wpisuje się w długoterminową wizję klubu. Obecnie Napoli wydaje się być zdecydowanym faworytem w walce po Dorgu, ale rynek transferowy bywa nieprzewidywalny i żadnego scenariusza nie można wykluczyć.

