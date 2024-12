Man United szuka bramkarza. Mistrz Europy na liście życzeń

Andre Onana może otrzymać latem dodatkowego rywala do walki o miejsce w składzie. Manchester United pytał agentów o dostępność Alexa Mereta - informuje Sky Sport Deutschland.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Andre Onana i Altay Bayindir

Alex Meret obiektem zainteresowania Manchesteru United

Manchester United rok temu zdecydował się nie przedłużać kontraktu z Davidem de Geą. Następcą hiszpańskiego golkipera między słupkami został Andre Onana. Czerwone Diabły zapłaciły Interowi Mediolan za golkipera aż 50 milionów euro. Jak dotąd reprezentant Kamerunu nie zachwyca na Old Trafford, notując pojedyncze dobre występy.

Niewykluczone, że latem przyszłego roku włodarze Czerwonych Diabłów zdecydują się sprowadzić dodatkowego bramkarza. Obecnie zmiennikiem Onany jest Altay Bayindir, lecz nie ma on zbyt wielu okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Co więcej, pojawiają się spekulacje, że Turek może niebawem opuścić klub w celu poszukiwania większej liczby minut.

Florian Plettenberg ze stacji Sky Sport Deutschland poinformował, że Manchester United zainteresował się usługami Alexa Mereta. Mistrz Europy z 2021 roku występuje obecnie w SSC Napoli. Umowa włoskiego golkipera wygasa wraz z końcem sezonu i wciąż nie wiadomo czy zostanie przedłużona. Dziennikarz dodał, że przedstawiciele angielskiego klubu składali już zapytania ws. dostępności 27-latka. Oprócz potencjalnego kierunku, którym jest Premier League zainteresowanie Alexem Meretem wyraził również Inter Mediolan.

Meret w sezonie 2024/2025 ma na swoim koncie 12 spotkań w Napoli, w których stracił 8 goli i 8 razy zachował czyste konto. Zanim trafił pod Wezuwiusz był związany z innymi włoskimi klubami jak Spal czy Udinese, którego jest wychowankiem.