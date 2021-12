Źródło: AS

PressFocus Na zdjęciu: Lorenzo Insigne podczas meczu z Juventusem

Napoli po zakończeniu sezonu prawdopodobnie straci jednego ze swoich kluczowych zawodników. Lorenzo Insigne szykuje się bowiem do wyjazdu do… Kanady, gdzie lukratywną ofertą kusi go tamtejsze Toronto FC.

Lorenzo Insigne po zakończeniu sezonu może opuścić nie tylko Włochy, ale również Europę

Doświadczony reprezentant Włoch otrzymał lukratywną ofertę gry w Major League Soccer

Przyjęcie propozycji ze strony Toronto FC pozwoliłoby mu zarobić kilka razy więcej niż obecnie ma to miejsce w Napoli

Toronto kusi Insigne pieniędzmi

Napoli do tej pory nie udało się przekonać 30-letniego reprezentanta Włoch do przedłużenia wygasającego z końcem czerwca przyszłego roku kontraktu. Biorąc pod uwagę napływające zza oceanu informacje, pozostanie Lorenzo Insigne w zespole ze Stadio Diego Armando Maradona wydaje się być nierealne. Wszystko za sprawą bardzo atrakcyjnej pod względem finansowym oferty ze strony występującego w Major League Soccer Toronto FC.

Wychowanek Napoli otrzymał od Toronto ofertę podpisania pięcioletniego kontraktu, który dawałby mu możliwość zarobienia nawet 15 milionów euro rocznie. Na kwotę tą składa się 11,5 miliona euro gwarantowanego wynagrodzenia oraz 4,5 miliona euro w różnego rodzaju bonusach.

Z taką propozycją władze Napoli z prezydentem Aurelio De Laurentiisem na czele nie mają szans konkurować. Insigne obecnie we włoskim klubie zarabia 5 miliony euro rocznie, a ostatnia oferta przedłużenia umowy zakładała nawet obniżenie tej kwoty do 3,5 miliona.

Insigne niemal całą dotychczasową karierę spędził w Napoli, z krótkimi przerwami na wypożyczenia do Cavese, Foggii i Pescary. W klubie z Neapolu rozegrał do tej pory 415 spotkań, zdobywając 114 bramek i dokładając do tego 91 asyst.

