Napoli zagięło parol na gwiazdę Girony. Ma dużą konkurencję

Napoli uważnie obserwuje Miguela Gutierreza, młodego obrońcę Girony i byłego piłkarza Realu Madryt. Hiszpański talent może wkrótce trafić do włoskiego klubu.

Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Gutierrez na liście życzeń Napoli

Napoli wysłało swoich skautów, aby obserwowali występy Miguela Gutierreza podczas niedawnego meczu Girony przeciwko Slovanowi Bratysława w Lidze Mistrzów. Włoski klub poszukuje wzmocnień na lewej stronie obrony i widzi w młodym Hiszpanie idealnego kandydata.

23-letni lewy obrońca wzbudza zainteresowanie wielu europejskich potęg, w tym Arsenalu i Bayernu Monachium. Jako świeżo upieczony złoty medalista olimpijski, Gutierrez przyciąga uwagę swoją wszechstronnością i umiejętnością gry zarówno w defensywie, jak i ofensywie. To powoduje, że Napoli nie jest faworytem do pozyskania tego zawodnika, bowiem nie dysponuje tak dużym budżetem transferowym. Z drugiej strony zespół Antonio Conte mógłby być idealnym miejscem do rozwoju dla młodego zawodnika.

Co ciekawe, Real Madryt posiada klauzulę odkupu Miguela za 9 milionów euro, jednak Królewscy nie zamierzają z niej skorzystać. Zamiast tego wolą otrzymać 50% z ewentualnego transferu zawodnika do innego klubu, co może okazać się bardziej korzystne finansowo.

Gutierrez jest kluczowym zawodnikiem Girony, rozegrał 35 z 38 możliwych meczów w La Liga w poprzednim sezonie, a w bieżącym wystąpił w 9 z 10 spotkań. Podczas wtorkowego meczu ze Slovanem Bratysława zdobył swoją pierwszą bramkę w tym sezonie, co dodatkowo zwiększyło jego wartość na rynku transferowym.

Zobacz również: Milan oburzony przełożeniem meczu z Bologną. Ma pretensje do władz ligi