Napoli finalizuje transfer pomocnika z Premier League. Jest porozumienie

Napoli finalizuje transfer Philipa Billinga, duńskiego pomocnika, który trafi do klubu na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za około 10 milionów euro. To niespodziewany ruch, który zastąpi odchodzącego do Fiorentiny Michaela Folorunsho, donosi "Calciomercato".

News Images LTD / Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Conte i Billing

Philip Billing uzupełni skład Napoli

Philip Anyanwu Billing, urodzony 11 czerwca 1996 roku w Kopenhadze, to duński pomocnik o nigeryjskich korzeniach. Swoją karierę rozpoczynał w Esbjergu, po czym w wieku młodzieńczym przeniósł się do Anglii. Przez 11 lat występował tylko w dwóch klubach: Huddersfield Town i Bournemouth. Od 2019 roku reprezentował barwy “Cherries,” a teraz, po udanych latach w Premier League, przenosi się do Napoli, szukając nowych wyzwań.

W bieżącym sezonie Billing rozegrał 10 spotkań w barwach Bournemouth, jednak zmiana środowiska wydawała się koniecznością zarówno dla zawodnika, jak i klubu.

Billing to wszechstronny pomocnik, który z powodzeniem występował także w ofensywnej roli. Jego imponujący wzrost (193 cm) czyni go groźnym zarówno w defensywie, jak i pod bramką rywala. W sezonie 2022/23 zdobył 7 goli w Premier League, będąc kluczowym zawodnikiem Bournemouth w walce o utrzymanie. Wcześniej przyczynił się do awansu drużyny z Championship, notując 10 goli i 10 asyst.

Porównywany do Rubena Loftus-Cheeka z jego najlepszych czasów w Milanie, Billing wyróżnia się siłą fizyczną, zdolnością do gry ofensywnej oraz precyzyjnym strzałem z dystansu, co czyni go cennym nabytkiem dla Napoli.

Billing przybywa do Napoli jako uzupełnienie składu, a nie bezpośrednia pierwsza opcja w środku pola. W obliczu braku europejskich pucharów i stabilnego trio Lobotka, McTominay, Anguissa, Duńczyk będzie pełnił rolę zmiennika, szczególnie dla tych dwóch ostatnich.