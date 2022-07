PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Temat transferu Cristiano Ronaldo wrócił jak bumerang po sobotnich doniesieniach The Athletic oraz The Times, że Portugalczyk chce opuścić Manchester United. Zdaniem mediów są trzy kluby, które realnie myślą o ściągnięciu napastnika.

Cristiano Ronaldo opuści Manchester United

Portugalczyk miał poprosić o zgodę na transfer

Napoli, Chelsea i Bayern to kluby zainteresowane napastnikiem United

Cristiano Ronaldo chce grać w Lidze Mistrzów. Wielki transfer blisko

W sobotę światło dzienne ujrzały artykuły The Athletic oraz The Times o odejściu Cristiano Ronaldo z Manchesteru United. Piłkarz miał poprosić władze klubu o możliwość opuszczenia Old Trafford, gdy nadejdzie odpowiednia oferta. Portugalczyk ma ambicje, by grać w Lidze Mistrzów, czego nie może mu zaoferować obecny pracodawca.

Gdzie zatem może trafić Ronaldo w przyszłym sezonie? Napastnik może zostać w Premier League, a zainteresowanie usługami Portugalczyka miała wyrazić londyńska Chelsea. The Blues poszukują nowego napastnika. Choć w kontekście przenosin na Stamford Bridge wymieniało się inne nazwiska, to jednak napastnik Czerwonych Diabłów może być kolejną opcją.

Media uważają, że innym klubem, który poważnie może rozważyć transfer Ronaldo jest Bayern Monachium. Jak wiadomo z niemieckiego klubu najprawdopodobniej odejdzie Robert Lewandowski, dlatego Bawarczycy musza znaleźć jego następcę. Na południe Niemiec trafił już Sadio Mane z Liverpoolu, jednak niewykluczone, że Bayern skusi się na kolejne głośne nazwisko. Za tym ruchem przemawia również fakt, że Ronaldo nigdy nie grał w Bundeslidze, więc mógłby spróbować nowych wyzwań w swojej karierze.

Istnieje też opcja powrotu Ronaldo do Serie A. W sobotę pojawiły się doniesienia, że Portugalczyk może dołączyć do Napoli. Taki ruch byłby dla Azzurrich strzałem w dziesiątkę pod względem marketingowym. Wydaje się, że sportowo napastnik także wiele by wniósł do ekipy z Kampanii. Zastanawiać się jedynie można, jak na taką możliwość zareaguje sam zawodnik. Można spodziewać się, że gracz wolałby wybrać nieco bardziej medialny klub.

W przeszłości mówiło się także o możliwości dołączenia Ronaldo do Romy oraz Paris Saint-Germain. Choć obecnie te opcje wydają się dużo mniej prawdopodobne to w tym momencie nie można wykluczyć żadnej możliwości.

