fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Tammy Abraham

Milan sprowadzi napastnika Romy?

Milan wreszcie jest na dobrej drodze, aby sfinalizować długo wyczekiwane wzmocnienia ofensywy. Po odejściu Oliviera Girouda do Stanów Zjednoczonych priorytetem stało się sprowadzenie nowego napastnika, który będzie numerem jeden w linii ataku. Z przenosinami na San Siro łączono takie nazwiska, jak Joshua Zirkzee czy Benjamin Sesko. Rossoneri nie byli jednak w stanie finansowo sprostać tym wyzwaniom, dlatego zaczęli rozglądać się za innymi kandydatami. Na celownik trafił Alvaro Morata, którego Atletico Madryt jest w stanie puścić za promocyjne 13 milionów euro. Milan szykuje się do aktywowania klauzuli wykupu i sprowadzenia reprezentanta Hiszpanii do siebie.

Wydaje się, że ten transfer jest już tylko kwestią czasu. “Corriere dello Sport” sugeruje, że Morata nie będzie jedynym nowym napastnikiem na San Siro. Klubowi miał bowiem zaoferować się Tammy Abraham, którego AS Roma jest gotowa sprzedać za około 25 milionów euro. Milan zamierza przystąpić do negocjacji, aby osiągnąć porozumienie w kwestii nieco niższej kwoty. W grę wchodzi także zaoferowanie jednego z piłkarzy, co pozwoliłoby zbić cenę.

Milan może więc przystąpić do kolejnego sezonu z duetem nowych napastników. Morata typowany jest do wyjściowej jedenastki, zaś Abraham musiałby pogodzić się z rolą zmiennika lub wywalczyć miejsce u boku Hiszpana. W kadrze pozostanie także Luka Jović, lecz po nim nie oczekuje się zbyt wiele.

