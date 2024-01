Napastnik Rakowa zmienia klub. Wciąż będzie grał w Ekstraklasie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Fabian Piasecki

Fabian Piasecki opuści Raków w ciągu najbliższych dni

Napastnik trafi do Piasta Gliwice, który ściąga go w ramach transferu definitywnego

Piłkarzem poważnie interesowało się także Zagłębie Lubin

Raków rozstaje się z napastnikiem. Będzie dalej grał w Polsce

Raków Częstochowa od dawna szuka bramkostrzelnego napastnika. Latem do klubu trafili Łukasz Zwoliński i Ante Crnac, lecz żaden z nich do tej pory nie sprostał wymaganiom. Wspomniana dwójka rywalizowała o miejsce w składzie z Fabianem Piaseckim, który również głównie rozczarowywał.

Po rundzie jesiennej hierarchia w kadrze była jasna – to Piasecki został zdegradowany do roli trzeciego napastnika. Dawid Szwarga uświadomił swojemu podopiecznemu, że będzie grał tylko sporadycznie, co ostatecznie skłoniło go do decyzji o opuszczeniu Częstochowy.

Tomasz Włodarczyk donosi, że 28-latek lada moment zwiąże się z nowym klubem. W ramach transferu definitywnego dołączy do Piasta Gliwice. W grze pozostawało także Zagłębie Lubin, które oferowało wypożyczenie. Na takie warunki transakcji nie godził się Raków oraz sam zawodnik, który chciał znaleźć docelowe miejsce do gry. Kwota transferu nie jest znana.

Fabian Piasecki (Raków Częstochowa) zostanie zawodnikiem Piasta Gliwice. Transfer na ostatniej prostej.



Negocjacje odbywały się w Turcji. Zainteresowane do końca było również Zagłębie Lubin.



Szczegóły: https://t.co/V1TdwgAJ7G pic.twitter.com/eB1p76GtMg — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 30, 2024

