Napastnik Liverpoolu może liczyć na kosmiczne zarobki. W innym klubie

Napastnik Liverpoolu z ofertą potężnej tygodniówki? Portal Anfield Watch ujawnia jej wysokość. Jednak najważniejszą kwestią jest to, że propozycja wcale nie podchodzi ze strony The Reds.

Andrew Orchard sports photography / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Liverpool - Accrington Stanley

Napastnik odejdzie z Anfield?

Mohamed Salah w tej chwili ma zarabiać 350 tysięcy funtów tygodniowo, a więc około 425 tysięcy euro. Kontrakt Egipcjanina wygasa wraz z końcem trwającego sezonu, co oznacza, że może on negocjować warunki umowy z innym klubem. Chociaż gwiazda The Reds na razie nie rozważa rozstania z obecnym pracodawcą, to jednak Liverpool będzie musiał poważnie zaangażować się w rozmowy. W nieco bardziej dynamicznej sytuacji znalazł się inny napastnik lidera tabeli Premier League.

Wideo: Liverpool – sezon 2024/25

Darwin Nunez jest łączony z transferem gotówkowym. Liverpool nie określił Urugwajczyka jako “nietykalnego” i chętnie rozważy propozycje z innych klubów. The Reds liczną na około 70 milionów euro za kartę zawodniczą 25-latka. W tej chwili wyścigu o jego pozyskanie prowadzi Al-Hilal. Saudyjczycy mają uważać tę kwotę za nieco zbyt wysoką, ale ostatecznie będą gotowi spełnić żądania ekipy z Merseyside.

Na jakie zarobki będzie mógł liczyć urugwajski snajper? Portal Anfield Watch twierdzi, że Darwin Nunez tygodniowo ma inkasować około 400 tysięcy funtów (475 tysięcy euro). W tej chwili na konto byłego zawodnika Benfiki wpływa 140 tysięcy funtów (170 tysięcy euro). Jeżeli te doniesienia są prawdziwe, reprezentant Los Charrúas przebije obecne wynagrodzenie Salaha. Możemy założyć, że Egipcjanin po ewentualnych przenosinach do Saudi Pro League mógłby liczyć na jeszcze wyższą stawkę.