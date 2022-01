fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Alexandre Lacazette broniący aktualnie barw Arsenalu otrzymał według TuttoMercatoWeb ofertę z Newcastle United. Mimo że propozycja wydawała się atrakcyjna, to Francuz nie zdecydował się na zmianę klubu.

Cały czas niejasna jest przyszłość Alexandre’a Lacazette’a w ekipie z Emirates Stadium

Chętni na pozyskanie 30-latka byli działacze jednego z ligowych outsiderów, ale piłkarz nie był zainteresowany ofertą

Newcastle oferowało Francuzowi zarobki na poziomie ośmiu milionów euro rocznie

Lacazette odrzucił ofertę Newcastle

Alexandre Lacazette ma umowę ważną z Kanonierami do końca czerwca 2022 roku. Tymczasem sternicy Srok zaoferowali zawodnikowi kontrakt do 2025 roku, dzięki któremu piłkarz mógł liczyć na zarobki w wysokości ośmiu milionów euro rocznie.

Wcześniej pojawiały się w mediach informacje, że Lacazette znajduje się na celowniku takich klubów jak Atletico Madryt, Sevilla, czy AS Roma. Wymienione ekipy cały czas monitorują sytuację Lacazette’a.

Zobacz także: Lacazette nie może się dogadać z Arsenalem

Francuski napastnik dołączył do Arsenalu latem 2017 roku. Zanim piłkarz dołączył do teamu z Londynu, to bronił barw Olympique Lyon. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 20 milionów euro.

Lacazette w tej kampanii wystąpił łącznie w 15 meczach, w których zdobył trzy bramki, a ponadto zaliczył trzy asysty. 30-latek ma też na swoim koncie 16 występów w reprezentacji Francji, gdzie zanotował trzy trafienia.

Urodzony w Lyonie napastnik zdobył Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty jako zawodnik Kanonierów.

Czytaj więcej: Zimowe porządki w Arsenalu. Odchodzą dwaj gracze

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin