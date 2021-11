Pressfocus Na zdjęciu: Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette negocjuje nowy kontrakt z Arsenalem FC. Władze Kanonierów są jednak nieugięte – mogą zaoferować Francuzowi jedynie roczną umowę.

Alexandre Lacazette ma ważny kontrakt z Arsenalem do 30 czerwca 2022 r.

Francuski napastnik chciałby na dłużej pozostać w Londynie

Władze Kanonierów mogą mu jednak zaoferować jedynie roczny kontrakt

Długość kontraktu kością niezgody

Alexandre Lacazette w sezonie 2021/2022 nie błyszczy w barwach Arsenal FC. W bieżących rozgrywkach francuski napastnik zdobył tylko jedną bramkę w sześciu meczach. Były as Olympique Lyon na The Emirates Stadium miewał różne okresy, ale od momentu pojawienia się w Londynie, zawsze na koniec każdej kampanii w lidze angielskiej miał na swoim koncie dwucyfrową liczbę bramek.

Kryzys strzelecki zbiegł się w czasie z negocjacjami w sprawie nowej umowy dla Lacazette`a, która wygasa 30 czerwca 2022. Francuz dobrze się czuje w stolicy Wielkiej Brytanii i nie jest skory do zmiany klubu. Arsenal FC również w dalszym ciągu widziałby u siebie 30-latka, ale może zaproponować mu roczną umowę. To ewidentnie mija się z oczekiwaniami Lacazette`a, który zdaje sobie sprawę, że to mógłby być jego ostatni lukratywny kontrakt w karierze.

Arsenal jednak musi się zabezpieczać na przyszłość. Po pierwsze, latem prawdopodobnie odejdzie Pierre-Emeric Aubameyang. Po drugie, londyński klub potrzebuje środków na zakup klasowego atakującego. Celem numer jeden Kanonierów jest gwiazdor Fiorentiny, Dusan Vlahovic, ale Serb nie ukrywa, że chciałby grać w klubie, regularnie występującym w Lidze Mistrzów.

