Pressfocus Na zdjęciu: Harry Kane

Choć Bayern Monachium ogłosił, że następcą Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium ma być w 2023 r. Harry Kane, to jednak coraz więcej osób wątpi w ten transfer. Jedną z nich jest szkoleniowiec Bawarczyków, Julian Nagelsmann.

Zdaniem włodarzy Bayernu Monachium koszty sprowadzenia Harry Kane do Bawarii są stanowczo zbyt duże

Transfer Anglika mógłby poważnie zachwiać polityką finansową Bawarczyków

Nie wiadomo również, czy Kane chciałby w ogóle opuszczać Wyspy Brytyjskie

Zbyt duże koszty transferu Kane’a

Robert Lewandowski opuścił Bayern Monachium po ośmiu latach pełnych goli i sukcesów. Bawarczycy za swoją gwiazdę zainkasowali od FC Barcelona 50 mln euro, ale to stanowczo za mało, aby znaleźć już tego lata godnego następcę Polaka. Monachijczycy proces poszukiwań rozłożyli w czasie i uznali, że najlepszym kandydatem do zastąpienia Lewego będzie atakujący Tottenham Hotspur, Harry Kane. Latem 2023 król strzelców MŚ 2018 będzie miał rok do zakończenia kontraktu ze Spurs i byłby to dla nich ostatni moment, aby sprzedać go za godziwe pieniądze.

W stolicy Bawarii entuzjazm jednak szybko opadł i dziś mało kto wierzy, że Anglika uda się w ogóle do Monachium sprowadzić. Jeden problem to kwestia ceny (portal transfermarkt.de wycenia 29-latka na 90 mln euro) i zarobków piłkarza (300 tys. funtów tygodniowo). Bayern dla nowego gracza zatem specjalnie musiałby zmienić swoją politykę finansową, a tego na Allianz Arena absolutnie nikt nie chce. Druga kwestia to fakt, czy Kane w ogóle chciałby się ruszać z Wysp Brytyjskich i jak odnalazłby się w taktyce Juliana Nagelsmanna. Angielski atakujący koniecznie musiałby mieć na boisku dużo wolnego miejsca i nie chciałby być obciążony taktycznymi obowiązkami.

– To genialny zawodnik, jeden z najlepszych napastników na świecie. Z pewnością strzeliłby w Bundeslidze mnóstwo goli. Ale jest też drogi i to jest problem. Nie znamy nawet jego ceny. Myślę, że w chwili obecnej jego ściągnięcie byłoby bardzo trudne – stwierdził Nagelsmann.

