PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Oliver Kahn przyznał w wywiadzie, że sprowadzenie Harry’ego Kane’a byłoby “wymarzonym wzmocnieniem” dla Bayernu Monachium. Bawarczycy spróbują sprowadzić Anglika dopiero latem 2023 roku.

Bayern Monachium po sprzedaży Lewandowskiego potrzebuje w zamian niezwykle skutecznego napastnika

Oliver Kahn przyznał, że wymarzonym wzmocnieniem jego drużyny byłby Harry Kane

Mistrzowie Niemiec spróbują jednak zakontraktować Anglika dopiero za rok

“Kane to wymarzone wzmocnienie, ale na przyszłość”

Robert Lewandowski w ostatnich latach nie miał sobie równych pod względem skuteczności. Polak dewastował kolejne rekordy Bayernu Monachium i Bundesligi, ale od nadchodzącego sezonu będzie strzelał bramki na konto Barcelony.

Zastąpić tak fantastycznego snajpera będzie niezwykle ciężko. Oliver Kahn nie gryzł się jednak w język, mówiąc w samych superlatywach na temat jednego z czołowych napastników Premier League.

– Harry Kane ma obecny kontrakt z Tottenhamem. Jasne, to absolutnie topowy napastnik, ale to marzenie na przyszłość. Póki co musimy skompletować drużynę na najbliższy sezon. Zobaczymy, co jeszcze się stanie – wyznał prezes zarządu rekordowych mistrzów Niemiec. Słowa te sugerują, że Die Roten zasiądą do negocjacji z Danielem Levym kolejnego lata.

Kontrakt kapitana reprezentacji Anglii ze Spurs obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. Już rok temu nosił się z odejściem z Londynu, ale wówczas upadł temat jego transferu do Manchesteru City. Obecnie zarzeka się, że chce pozostać w Tottenhamie, ale zostając gwiazdą Bayernu miałby niemal zagwarantowane zdobywanie trofeów. A to przecież tego najbardziej brakuje w CV 28-latkowi.

Kane w minionym sezonie rozegrał 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 27 bramek i 10 asyst.

