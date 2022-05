fot. PressFocus Na zdjęciu: Konrad Laimer

Konrad Laimer broniący na co dzień barw RB Lipsk znajduje się na celowniku Bayernu Monachium. Informacje w tej sprawie przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz Fabrizio Romano.

Bayern Monachium powoli szykuje się do letniego okna transferowego

Dziennikarz Fabrizio Romano sugeruje, że jednym z celów władz giganta Bundesligi jest pomocnik RB Lipsk

Na radarze monachijczyków jest Konrad Laimer, którego rynkowa wartość wynosi 26 milionów euro

Nagelsmann chce Laimera w Bayernie

Konrad Laimer to środkowy pomocnik, który ma kontrakt ważny z Saksończykami do końca czerwca 2023 roku. 24-latek trafił do RB Lipsk w 2017 roku z FC Salzburg.

Dziennikarz Fabrizio Romano podaje, że Bayern Monachium jest poważnie zainteresowany Laimerem. Według jego wieści Bawarczycy są gotowi przeznaczyć na transakcję mniej więcej 20 milionów euro. Wiadomo jednak, że transfer z udziałem 24-latka nie będzie łatwy.

Zwolennikiem transakcji z udziałem Laimera jest przede wszystkim trener Julian Nagelsmann. Trzeba jednak wiedzieć, że nie tylko Bayern interesuje się zawodnikiem. Laimer znajduje się również na radarze kilku czołowych ekip z Premier League.

W trakcie trwającej kampanii pomocnik rozegrał łącznie 40 meczów, w których zanotował pięć trafień i sześć asyst. Laimer to także reprezentant Austrii. W drużynie narodowej rozegrał jak dotąd 20 meczów, w których zdobył dwie bramki.

