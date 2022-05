PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – Stuttgart: transmisja za darmo oraz stream online. Do końca obecnego sezonu Bundesligi pozostały już tylko dwie kolejki. W przedostatniej z nich Bayernowi przyjdzie się zmierzyć z nadal walczącym o utrzymanie Stuttgartem. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern mistrzostwo Niemiec zapewnił sobie już dwa tygodnie temu, kiedy pewnie 3:1 pokonał przed własną publicznością z Borussią Dortmund. Przed tygodniem drużyna Juliana Nagelsmanna sprawiła jednak zawód swoim kibicom, przegrywając w bardzo słabym stylu 1:3 z Mainz.

W niedzielę Bayern może natomiast zadecydować o losach Suttgartu, który obecnie zajmuje 16. miejsce w tabeli. Do bezpiecznego miejsca traci obecnie cztery punkty, co oznacza, że porażka z bawarskim gigantem będzie oznaczać dla niego degradację. Patrząc na wyniki Stuttgartu w ostatnich tygodniach nic nie wskazuje na to, aby był w stanie sprawić sensację w Monachium.

Pierwsze spotkanie w Stuttgarcie zakończyło się efektowną wygraną 5:0 Bayernu. Czy i tym razem obejrzymy podobną liczbę bramek? Sprawdź typy na mecz Bayern – Stuttgart.

Bayern – Stuttgart, transmisja na żywo w TV

Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, meczów Bundesligi w obecnym sezonie nie można oglądać w tradycyjnej telewizji. Prawami do pokazywania niemieckiej ekstraklasy w Polsce dysponuje bowiem platforma streamingowa Viaplay, do której dostęp kosztuje 34 zł miesięcznie. Poniżej przedstawiamy jednak sposób, który pozwala na obejrzenie niedzielnego meczu zupełnie za darmo.

Bayern – Stuttgart: transmisja na żywo za darmo

Mecz Bayernu ze Stuttgartem będzie można obejrzeć z darmo na internetowej stronie STS zakłady bukmacherskie. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon

Bayern – Stuttgart, transmisja online

Transmisja online będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay, ale korzystanie z niej wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat w wysokości 34 złotych miesięcznie. Mecz można jednak obejrzeć także zupełnie za darmo. Wystarczy skorzystać z oferty STS, którą opisaliśmy powyżej.

Bayern – Stuttgart, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają w tym meczu gościom ze Stuttgartu żadnych szans. Oferowane przez nich kursy wskazują na to, że Bayern jest murowanym faworytem do wygranej.

Bayern Monachium VfB Stuttgart 1.30 6.85 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2022 10:44 .

