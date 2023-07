Manchester City może wkrótce pozyskać Benjamina Pavarda z Bayernu Monachium. Bild podaje, że transakcja z udziałem zawodnika może uwzględniać wymianę. Do przedstawiciela Bundesligi miałby dołączyć w ramach rozliczenia Kyle Walker.

Ciekawe doniesienia pojawiły się w niemieckich mediach

Bild przekonuje, że Manchester City może wymienić się zawodnikami z Bayernem Monachium

Transakcja miałaby dotyczyć Benjamina Pavarda i Kyle’a Walkera

Pavard w Man City, a Walker w Bayernie?

Manchester City ma za sobą bardzo udany sezon, w którym wygrał potrójną koronę, czyli mistrzostwo Premier League, Puchar Anglii i Ligę Mistrzów. Ekipa z Etihad Stadium nie zamierza jednak osiadać na laurach.

Sternicy mistrzów Anglii pracują nad wzmocnieniami do drużyny. Bild daje do zrozumienia, że Man City może wymienić się zawodnikami z Bayernem Monachium. Do angielskiego zespołu ma trafić Benjamin Pavard, a w przeciwnym kierunku może udać się Kyle Walker.

Przedstawiciel Premier League w zamian za francuskiego defensora oprócz karty swojego zawodnika miałby jeszcze dołożyć do transakcji 15 milionów euro. Podobno Bawarczycy porozumieli się już z angielskim obrońcą w sprawie warunków indywidualnych. Walker miałby podpisać kontrakt do 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

Wcześniej pojawiły się informacje, że piłkarz Manchesteru City znajdował się na celowniku Juventusu. Sam zainteresowany jest jednak chętny na przeprowadzkę do ekipy z Monachium.

