Memphis Depay to jeden z tych zawodników, na którego w FC Barcelonie bardzo liczono. Holender miał być jednym z najważniejszych zawodników Katalończyków w tej kampanii. Zawodnik ostatnio zaliczył cztery trafienia w czterech kolejnych starciach. Mimo wszystko są elementy w jego grze, budzące niepokój.

Memphis Depay nie może być pewny swojej przyszłość w szeregach Katalończyków

Rosną spekulacje dotyczące zmiany barw klubowych przez Holendera latem przyszłego roku

Reprezentant Holandii jest łączony z kilkoma ekipami

Barca z konkretnymi oczekiwaniami za Depaya

Memphis Depay co prawda bramki zdobywa i pod względem skuteczności spełnia oczekiwania, to według hiszpańskich dziennikarzy wątpliwości budzi przygotowania fizyczne zawodnika. Zwykle w drugich połowach piłkarz jest wyczerpany i to sprawia, że nie może być tak niebezpieczny, jakby tego od niego oczekiwano.

W związku z tym, że w powszechnej opinii Barca ma plan, aby w styczniu pozyskać nowego napastnika, a ponadto do gry niebawem po kontuzji mogą wrócić Ansu Fati i Ousmane Dembele, to przyszłość Depaya w ekipie z Camp Nou nie może być pewna.

Reprezentant Holandii ma kontrakt z Barcą tylko do końca czerwca 2023 roku, więc letnie okienko transferowe w przyszłym roku może być jedną z ostatnich szans na sprzedanie zawodnika za rozsądne pieniądze. Władze Blaugrany podobno bardzo poważnie analizują taki scenariusz.

Chętnych na pozyskanie Depaya nie powinno brakować. Już wcześniej słychać było głosy, że Holendera chcieliby mieć w swoim klubie działacze: Paris Saint-Germain, Juventusu, czy Borussii Dortmund.

Najnowsze doniesienia ElNacional.com sugerują natomiast, że zawodnika chciałaby mieć także AS Roma prowadzona przez Jose Mourinho. Podobno Xavi rozmawiał już z prezydentem Barcy na temat 27-letniego napastnika. Z tej rozmowy miało wynikać, że opiekun Blaugrany nie byłby zły, gdy Depay został sprzedany.

Barca oczekuje 40 milionów euro za Holendra. Czas zweryfikuje, czy pojawią się chętni, aby wyłożyć taką sumę za zawodnika. Depay w tej kampanii ogólnie wystąpił w 19 meczach, notując w nich osiem trafień i dwie asysty.

