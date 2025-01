Wielki powrót Jose Mourinho? Może objąć znany klub

Jose Mourinho jest łączony z wielkim powrotem do Premier League. Jak pisze m.in. portal The Sun, Portugalczyk znajduje się wysoko w notowaniach na nowego trenera Evertonu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho kandydatem do objęcia Evertonu

Jose Mourinho jest łączony przez brytyjskich bukmacherów z sensacyjnym powrotem do Premier League. Utytułowany trener jest wymieniany w gronie potencjalnych następców Seana Dyche’a w Evertonie. The Friedkin Group, czyli nowi właściciele klubu z Merseyside, rozważają zmianę stanowisku trenerskim już w przyszłym tygodniu.

The Special One ma wyrażać chęć powrotu do pracy w jednej z czołowych lig europejskich. Przyjęcie oferty Evertonu mogłoby być postrzegane jako spektakularne posunięcie i ponoć jest możliwe pomimo trudnych relacji z Danem Friedkinem, bo to przecież on rok temu zwolnił Portugalczyka z Romy.

Co prawda w ostatnich latach Mourinho znacząco obniżył loty, ale pomysł objęcia Evertonu nie wydaje się aż tak karkołomny. Wystarczy przypomnieć, że Carlo Ancelotti podczas prowadzenia The Toffees otrzymał ofertę z Realu Madryt. Sytuację podgrzewa fakt, że Portugalczyk, który obecnie pracuje w Fenerbahce, znalazł się w konflikcie z tureckimi władzami piłkarskimi. 61-latek miał przede wszystkim zarzuty w kwestii organizacji tamtejszej Super Ligi.

Zbliżający się mecz z Peterborough United w Pucharze Anglii może być decydujący dla przyszłości Dyche’a, który sam przyznał, że jego czas w klubie może dobiec końca. Porażka z drużyną z League One tylko przyspieszyłaby zmiany na stanowisku menedżera, a wcześniej wyklarowałaby rzeczywistych kandydatów do objęcia drużyny.