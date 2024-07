Barcelona może pozbyć się jednego ze swoich problemów. Jose Mourinho chce sprowadzić do Fenerbahce Ansu Fatiego - donosi "Sport".

fot. Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho chce Fatiego. Pójdzie na rękę Barcelonie?

Fenerbahce dokonało niezwykle medialnego ruchu, decydując się na współpracę z Jose Mourinho. Teraz mają pójść za nim również wyniki sportowe – klub ze Stambułu czeka na mistrzowski tytuł od wielu lat. Sezon 2023/2024 skończył na drugim miejscu w tabeli, uznając wyższość Galatasaray. Portugalczyk ma świadomość powagi powierzonej mu misji, dlatego liczy na jakościowe wzmocnienia w trakcie letniego okienka transferowego.

Nowy klub Mourinho śledzi rynek w poszukiwaniu okazji, a także uznanych zawodników, którzy znajdują się w na zakrętach swoich piłkarskich karier. Media donosiły chociażby o ofercie za Kingsleya Comana czy zainteresowaniu Robertem Lewandowskim. Teraz “Sport” przekonuje, że Mourinho chciałby mieć w swoich szeregach Ansu Fatiego. Skrzydłowy wrócił do Barcelony po rocznym wypożyczeniu do Brighton. W Premier League nie poradził sobie zbyt dobrze, stąd Blaugrana sceptycznie patrzy na dalszą współpracę. 21-latek chciałby zostać w Katalonii, lecz ostateczna decyzja nie należy oczywiście tylko do niego.

Trapiona problemami finansowymi Barcelona jest gotowa oddać Fatiego do innego klubu. Zgłosiło się po niego Fenerbahce, zainteresowane rocznym wypożyczeniem. Co więcej miałoby w tym czasie opłacać całość wynagrodzenia zawodnika, uważano niegdyś za największy talent La Masii.

Duma Katalonii pracuje nad transferem Nico Williamsa, który zabrałby miejsce Fatiemu. Wówczas jego wypożyczenie do Turcji mogłoby zostać sfinalizowane.a