Jose Mourinho w sezonie 2021/2022 będzie trenerem Romy. W związku z tym nie milkną spekulacje na temat ewentualnych wzmocnień ekipy z Rzymu przed startem nowej kampanii. Corriere dello Sport przekonuje, że jednym z celów Giallorossich może być Kurt Zouma.

Jose Mourinho komponuje listę życzeń

Jose Mourinho w roli szkoleniowca Romy zastąpi Paulo Fonsekę. Na naszych łamach pojawiły się już doniesienia, że do teamu z Rzymu może dołączyć Renato Sanches. Tymczasem najnowsze wieści sugerują, że defensywę Wilków może wzmocnić zawodnik, mogący liczyć na szczególne zaufanie u The Special One.

Na celowniku rzymian znalazł się podobno Kurt Zouma, broniący aktualnie barw Chelsea. 26-latek w czasie, gdy w ekipie ze Stamford Bridge pracował Mourinho, był jedną z kluczowych postaci The Blues. Chociaż Zouma wciąż broni barw Chelsea, to w przeszłości był na celowniku zarówno Man Utd, jak i Tottenhamu, czyli ekip, który prowadził Portugalczyk.

Włoscy dziennikarze sugerują zatem, że Mourinho może spróbować pozyskać ośmiokrotnego reprezentanta Francji. Zouma w tym sezonie wystąpił łącznie w 34 spotkaniach ekipy z Londynu, zdobywając w nich pięć bramek.

Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko Francuz jest na celowniku portugalskiego trenera. Na liście życzeń Mourinho ma się znajdować również Eric Dier. Chociaż La Gazzetta dello Sport wykluczyła w jednym ze swoich materiałów tę opcję, dając do zrozumienia, że Anglik nie jest zainteresowany rozstaniem z Tottenhamem.

Roma aktualnie plasuje się na siódmej pozycji w tabeli Serie A. Jeśli na tym miejscu zakończy rozgrywki, to w trakcie sezonu 2021/2022 będzie reprezentować Włochy w Lidze Konferencji. W środowy wieczór rzymianie w ramach 36. kolejki Serie A zmierzą się z Interem Mediolan.

