Mateo Kovacić celem transferowym Fenerbahce, jest życzeniem Mourinho

Jose Mourinho podejmując pracę w Fenerbahce otrzymał zadanie zdobycia mistrzostwa Turcji i gry w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Aby zrealizować postawione przed nim cele, Portugalczyk rozpoczął budowę kadry, stawiając na znane nazwiska. Do tureckiego klubu sprowadzeni zostali m.in. Allan Saint-Maximin, Caglar Soyuncu czy Youssef En-Nesyri. Niewykluczone, że jeszcze latem do Stambułu trafi gwiazda Premier League oraz Manchesteru City.

Jak przekazał portal The Sun, charyzmatyczny szkoleniowiec określił priorytet do wzmocnienia środka pola. Według The Special One idealnym kandydatem do wzmocnienia zespołu ma być Mateo Kovacić, czyli podopieczny Pepa Guardioli w The Citiziens.

Brytyjski dziennik sugeruje, że Man City może być skłonny do sprzedaży chorwackiego pomocnika. Kwota, która ma ich przekonać do zamknięcia transakcji, ma wynieść ok. 25 milionów funtów. Tyle samo Obywatele zapłacili za Kovacicia, gdy sprowadzali go na Etihad Stadium z Chelsea.

Kovacic w poprzednim sezonie był kluczowym elementem w układance Guardioli. Reprezentant Chorwacji uzbierał 46 występów, w których zdobył 3 gole i zaliczył jedną asystę. W swoim CV ma grę m.in. w Chelsea, Realu Madryt czy Interze Mediolan.

Obecnie 30-latek jest związany umową z Manchesterem City do czerwca 2027 roku. Wartość rynkowa zawodnika to 30 mln euro.