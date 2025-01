Motor Lublin się zbroi. Polski pomocnik wraca do Ekstraklasy

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Jakub Łabojko

Łabojko wraca do Polski. Zagra w ekipie beniaminka

Motor Lublin po awansie do Ekstraklasy robi wszystko, aby już w pierwszym sezonie zaliczyć kapitalny rezultat. Na półmetku rozgrywek zajmuje siódme miejsce, a do czwartej Legii Warszawa traci raptem cztery punkty. To dobra pozycja do ataku na wyższe lokaty, a być może nawet awansu do europejskich pucharów.

Władzom Motoru zależy na tym, aby stabilnie rozwijać klub i w niedalekiej przyszłości na stałe dołączyć do czołówki Ekstraklasy. Liczą także na dobry wynik w trwającej kampanii, dlatego nie próżnują podczas zimowego okienka. Do zespołu trafili już obrońcy Herve Matthys i Bright Ede, bramkarz Gasper Tratnik oraz skrzydłowy Antonio Sefer. Na tym nie koniec, bowiem lada moment powinno pojawić się oficjalne ogłoszenie w sprawie nowego środkowego pomocnika.

Do Motoru dołączy Jakub Łabojko, który ostatnie miesiące pozostawał bez klubu. Wspólnie z beniaminkiem udał się na zimowe zgrupowanie, gdzie był testowany. Z informacji portalu Weszlo.com wynika, że 27-latek szybko zaimponował sztabowi szkoleniowemu, więc ruszyły prace nad porozumieniem. Rozmowy nie były najprostsze, lecz wszystko wskazuje na to, że zostały zwieńczone sukcesem.

Łabojko miał konkretne warunki dotyczące długości umowy, które Motor ostatecznie spełnił. Teraz przejdzie testy medyczne, po których złoży podpis pod dokumentami. Pomocnik wraca do Ekstraklasy po niemal pięciu latach – w 2020 roku zamienił Śląska Wrocław na włoską Brescię.