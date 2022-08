Pressfocus Na zdjęciu: Mohammed Kudus

Nie tylko Lisandro Martinez i Antony. Jak przekazali dziennikarze De Telegraaf Mohammed Kudus stara się wywierać presję na władzach Ajaksu Amsterdam by te wyraziły zgodę na jego transfer do Evertonu.

Latem z Ajaksu odeszło wielu istotnych zawodników

Sztab szkoleniowy mistrza Holandii martwi się o konkurencyjność obecnej kadry

Zgodę na odejście na władzach klubu próbuje wymusić również Mohammed Kudus

Masowe odejścia z Ajaksu Amsterdam

Przed nie lada wyzwaniem w Ajaksie Amsterdam stanął Alfred Schreuder, który latem objął po Eriku ten Hagu rolę szkoleniowca. Z ekipy mistrza Holandii masowo odchodzą piłkarze – od początku okienka klub opuścili już m.in. Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Lisandro Martinez, Sebastian Haller, czy Antony. Zanosi się na to, że dołączyć do nich może także Mohammed Kudus, który marzy o grze w Premier League.

Środkowym pomocnikiem jest zainteresowany Everton, jednak jak na razie władze Ajaksu odrzucały możliwość sprzedaży Ghańczyka, nie chcąc tracić kolejnego istotnego piłkarza. 22-latek jest zdeterminowany by dołączyć do The Toffees i rozważa bunt, polegający na odmówieniu treningów z resztą drużyny. Na podobny ruch zdecydował się wcześniej Antony, który przeniósł się do Manchesteru United.

🚨 – BREAKING: Mohammed Kudus REFUSES to train and wants to join Everton! [@MikeVerweij] pic.twitter.com/keYONLkHYI — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 31, 2022

Zdaniem dziennikarzy De Telegraaf szanse na transfer Kudusa są niewielkie, jednak jeśli nie zostanie on sprzedany, pogorszeniu może ulec atmosfera w szatni. Ghańczyk nie wyobraża sobie dalszej gry w Ajaksie. Do władz klubu z Amsterdamu należy teraz decyzja, co zrobić z niepokornym pomocnikiem.

