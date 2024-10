Jakub Moder ma ważny kontrakt z Brighton tylko do końca sezonu. Jak przekazał portal Sky Sport latem przyszłego roku reprezentant Polski może trafić do VfB Stuttgart.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

VfB Stuttgart obserwuje Jakuba Modera pod kątem wolnego transferu

Jakub Moder nie może liczyć na regularną grę w barwach Brighton. Środkowy pomocnik nadal nie wystąpił w żadnym meczu Premier League. Na swoim koncie ma tylko jeden występ w krajowym pucharze Carabao Cup. Inaczej sprawa wygląda w reprezentacji Polski, gdzie Michał Probierz regularnie powołuje 25-latka na zgrupowania Biało-Czerwonych.

Brak minut nawet po wejściu z ławki rezerwowych może zwiastować, że Fabian Hurzeler nie widzi Modera w swoich planach. Nie można wykluczyć, że przyszłość pomocnika leży z daleka od klubu z Falmer Stadium. Jednocześnie należy pamiętać, że obecna umowa wychowanka Lecha Poznań wygasa wraz z zakończeniem minionego sezonu. Okazuje się jednak, że Polak na brak zainteresowania narzekać nie może. Ciekawe informacje ws. przyszłości Modera przekazał dziennikarz telewizji Sky Sport.

Jego zdaniem Jakub Moder znalazł się pod lupą VfB Stuttgart, czyli obecnego wicemistrza Bundesligi i uczestnika Ligi Mistrzów. Klub, którego trenerem jest Sebastian Hoeness ma rozważać możliwość sprowadzenia Polaka na zasadzie wolnego transferu latem 2025 roku.

Dennis Bayer z Sky Sport zaznaczył, że do atutów Modera należą m.in. podania, umiejętność odbioru piłki oraz fizyczność.

#Sky Info: Der # VfB beobachtet Nationalspieler Jakub #Moder von #Brighton. Der ZM wäre im Sommer ablösefrei. Wechselte 2020 für 11 Millionen nach England – damals Transferrekord der polnischen Liga. Stärken: Passpiel, Zweikampfstärke, Physis@skysportde @berger_pj pic.twitter.com/iUT2nCt0I6 — Dennis Bayer (@_dennisbayer) October 21, 2024

Moder do Brighton przeniósł się z Lecha Poznań za ok. 11 milionów euro. Rozwój utalentowanego pomocnika zahamował przez liczne kontuzje, które wykluczyły go z gry na wiele miesięcy. Łącznie w barwach Mew rozegrał jak dotąd 65 spotkań i strzelił dwie bramki.