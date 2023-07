IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane ponownie chce odejść z Tottenhamu

Ostatnio wiele mówiło się o jego negocjacjach z Bayernem Monachium

Te słowa potwierdził honorowy prezydent Die Roten, Uli Hoeness. Udzielił on mocnego wywiadu dla niemieckich mediów

“Kane chce walczyć w Europie. Tottenhamu tam nie będzie, a Bayern tak”

Bayern Monachium ewidentnie rozpoczął już kampanię, mającą na celu “zmiękczenie” Daniela Levy’ego. Die Roten starają się sprowadzić Harry’ego Kane’a, ale Tottenham stawia ogromne wymagania finansowe. Bardzo mocnej wypowiedzi udzielił w sobotę Uli Hoeness.

– Kane wyraźnie zasygnalizował, że podjął już decyzję. Jeśli dotrzyma słowa, podpiszemy z nim kontrakt. Tottenham będzie musiał ustąpić. Ale najpierw musimy szybko poznać cenę wymaganą przez Daniela Levy’ego. Kane chce rywalizować w Europie. Tottenhamu nie będzie tam w przyszłym sezonie, ale Bayern będzie! – powiedział honorowy prezydent Bayernu. – To, co nam się naprawdę spodobało, to postawa jego agentów, ojca i brata. To naprawdę mili, dobrzy ludzie. Jak dotąd obóz Kane’a zawsze dotrzymywał obietnic. Jeśli dalej tak będzie, dojdzie do transferu. Kane ma kolejną szansę do dołączenia do europejskiego klubu, takiego, jak Bayern, by rywalizować w europejskim futbolu – dodał.

Trzeba przyznać, że to bardzo bezpośrednie stanowisko Die Roten. Zobaczymy, jak na takie zagranie w otwarte karty zareaguje krewki Levy.

Kane w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 32 bramki i pięć asyst.

