Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Klaruje się przyszłość Leo Messiego

PSG zapewne przedłuży kontrakt Argentyńczyka

35-latka chętni zobaczyliby jednak w MLS

Messi w MLS? “Postaramy się wykorzystać każdą opcję”

Leo Messi to piłkarz, którego chciałby mieć niemal każdy klub na świecie. Argentyńczyk z powodzeniem reprezentuje PSG. 35-latek czuje się szczęśliwy w Paryżu i prawdopodobnie przedłuży umowę z mistrzem Francji.

Messi ma kontrakt z PSG ważny do 30 czerwca tego roku. Powoduje to spekulacje na temat jego przyszłości. Ta najbliższa to wciąż Paryż. Niewykluczone jednak, że Argentyńczyk w przyszłości zdecyduje się na wyjazd do USA. Tam zostałby przyjęty z otwartymi ramionami.

– Masz do czynienia z być może najbardziej wyjątkowym graczem w historii gry, więc kiedy pojawiają się plotki o nim związane z Miami, to jest to wspaniałe. I jeśli mogłoby się to wydarzyć, byłoby to niesamowite dla MLS, byłoby to niesamowite dla Messiego i jego rodziny, a jak zawsze u nas, postaramy się wykorzystać każdą opcję. Nie mogę podać jednak więcej szczegółów, bo ich nie mamy – komentuje Komisarz MLS Don Garber.

