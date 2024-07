Młody gwiazdor Juventusu rozchwytywany. Roma i Leicester City walczą o transfer

ndependent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Matias Soule ma wiele ofert z Włoch i Anglii

Matias Soule, 21-letni argentyński skrzydłowy, spędził ostatni sezon na wypożyczeniu we Frosinone, gdzie zdobył 11 bramek i zaliczył trzy asysty w 36 meczach Serie A. Jego udane występy przyciągnęły uwagę czołowych europejskich klubów.

Juventus zdecydował się wystawić Soule na sprzedaż, aby zgromadzić środki na zakup Teuna Koopmeinersa z Atalanty, którego koszt wyniesie ponad 50 milionów euro. Cena wywoławcza za Argentyńczyka wynosi od 35 do 40 milionów euro, jednak Leicester City wydaje się być faworytem w tej rywalizacji, oferując 25 milionów euro oraz dodatkowe 5 milionów w bonusach.

Według argentyńskiego dziennikarza sportowego Cesara Luisa Merlo, AS Roma również jest bardzo zainteresowana pozyskaniem Soule i składa podobną ofertę jak Leicester. Rywalizacja między tymi dwoma klubami jest więc bardzo zacięta.

Oprócz Leicester City i Romy, zainteresowanie Soule wyraziły również kluby z Premier League, takie jak West Ham United i Aston Villa. Ostateczna decyzja może więc być uzależniona od dalszych ofert i negocjacji.

Matias Soule przeniósł się do Juventusu w styczniu 2020 roku z akademii Velez Sarsfield. Pracował nad swoją karierą, przechodząc przez różne poziomy młodzieżowe klubu, aż do momentu wypożyczenia do Frosinone w zeszłym roku. Jego kontrakt z Juventusem obowiązuje do czerwca 2026 roku.

