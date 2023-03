Źródło: The Times

Gavi to zawodnik, którego ostatnio nowa umowa nie została uznana przez La Liga. Taki stan rzeczy sprawia, że nie brakuje chętnych na transfer z udziałem 18-latka. Wieści w sprawie przekazał The Times.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Gavi

Nie brakuje chętnych na pozyskanie Gaviego

The Times przekonuje, że Liverpool i Manchester City chcąc skorzystać z tego, że La Liga anulowała decyzję o przedłużeniu umowy z zawodnikiem

Jeśli werdykt zostanie utrzymany, to latem 18-latek stanie się wolnym piłkarzem

Niejasna przyszłość Gaviego

Gavi w tym sezonie wystąpił w 36 spotkaniach, w których strzelił dwa gole, a ponadto zaliczył pięć kluczowych podań. We wrześniu minionego roku piłkarz parafował kontrakt z FC Barceloną d 2026 roku. Okazało się jednak, że kontrakt nie został uznany przez władze La Liga.

Sąd zezwolił Barcelonie na rejestrację 18-letniego piłkarza jako zawodnika pierwszej drużyny, po zawarciu z nim profesjonalnego kontraktu. W każdym władze La Liga anulowały rejestrację Gaviego do pierwszego zespołu Barcelony z powodu problemów finansowych klubu. Sąd podtrzymał tę decyzję.

Jeśli werdykt będzie ostateczny, to umowa między Gavim a Barceloną wygasa nie w 2026 roku, ale pod koniec tego sezonu. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 90 milionów euro.

The Times przekonuje natomiast, że Liverpool i Manchester City to kluby poważnie zainteresowane pozyskaniem zawodnika. W każdej z ekip latem ma dojść do zmian kadrowych.

