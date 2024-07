Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Mikel Merino

Mikel Merino łączony z Arsenalem oraz Aston Villą

Reprezentacja Hiszpanii wygrała 2:1 z Anglią w finale Euro 2024. Swoją rolę na turnieju w Niemczech odegrał Mikel Merino, który zdobył bramkę w meczu ćwierćfinałowym. Niewykluczone, że bardzo dobra postawa 28-letniego pomocnika zaowocuje przeprowadzką do giganta w trakcie letniego okienka transferowego.

Jak podaje kataloński dziennik “Mundo Deportivo”, zawodnik występujący w środka pola swoją karierę może kontynuować w Premier League. Największe szanse na pozyskanie Mikela Merino ma Arsenal, który musi liczyć się z konkurencją. O pomocnika zabiegają bowiem także Aston Villa oraz FC Barcelona.

28-krotny reprezentant Hiszpanii z powodzeniem występuje w barwach Realu Sociedad od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się do San Sebastian za 12 milionów euro z Newcastle United. Wychowanek Osasuny Pampeluna tego lata może więc wrócić do Premier League. Mikel Merino w swoim CV posiada również Borussię Dortmund.

Bilans hiszpańskiego piłkarza w minionym sezonie to 46 spotkań, 8 goli i 5 asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia rozchwytywanego pomocnika na 50 milionów euro. Umowa zawodnika z Realem Sociedad obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. To zatem ostatnia okazja dla baskijskiej ekipy na sprzedaż 28-latka z zyskiem.