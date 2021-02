O sfinalizowaniu zaskakującego transferu poinformowało w poniedziałek Zagłębie Lubin. Nowym piłkarzem Miedziowych został reprezentant Słowacji Miroslav Stoch, który na swoim koncie ma między innymi występy w londyńskiej Chelsea.

31-leni Stoch, który od sierpnia ubiegłego roku pozostał bez klubu, podpisał z Zagłębiem Lubin umowę do końca obecnego sezonu. – Wiedzieliśmy, że Miroslav jest wolnym zawodnikiem. Znam go bardzo dobrze jeszcze z czasów reprezentacji, więc myślę, że to pomogło w negocjacjach. Miro ma w sobie bardzo dużo motywacji, by grać. Chce pomóc Zagłębiu, ale również sobie przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy – powiedział dyrektor sportowy Zagłębia Lubin Lubomir Guldan, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Zadowolenia z podpisania umowy nie kryje również sam piłkarz. – Czuję się bardzo dobrze po podpisaniu umowy. W podjęciu decyzji na pewno pomogło mi to, że znam osoby ze sztabu szkoleniowego z trenerem Sevelą i Lubomirem Guldanem na czele. Rozmowy były bardzo konkretne, dlatego zdecydowałem się na Zagłębie. Myślę, że Lubin to dobre miejsce dla piłkarza. Mam nadzieję, że jak najszybciej będę mógł wybiec na boisko, by pomóc drużynie – powiedział doświadczony zawodnik.

Stoch jest wychowankiem słowackiego klubu FC Nitra, z którego latem 2006 roku przeniósł się do akademii Chelsea. W pierwszej drużynie londyńskiego klubu zdołał rozegrać pięć spotkań, w tym cztery na boiskach Premier League.

W trakcie swojej dotychczasowej kariery reprezentował również barwy Twente Enschede, Fenerbahce Stambuł, Al-Ain FC, Bursasporu i Slavii Praga. Sezon 2019/20 spędził w PAOK-u Saloniki. Przez wiele lat był także podstawowym zawodnikiem reprezentacji Słowacji, w której barwach wystąpił 60 razy, zdobywając sześć bramek.

Zagłębie Lubin rywalizację w 2020 roku rozpoczęło od porażki 0:2 na własnym stadionie z Wisłą Płock. Kolejne spotkanie w PKO Ekstraklasie Miedziowych czeka w najbliższy piątek. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Lechem Poznań.



