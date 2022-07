Pressfocus Na zdjęciu: Sergiej Milinković-Savić

Nowy obiekt zainteresowań MU

Frenkie de Jong przebywa aktualnie z FC Barcelona w USA na przedsezonowym tournee. Manchester United osiągnął już porozumienie ws. transferu holenderskiego pomocnika z Dumą Katalonii, ale główny zainteresowany nie pali się do transferu na Old Trafford. Co więcej, do gry o 25-latka włączyła się także Chelsea FC, której możliwości finansowe po zmianie właściciela, są zdecydowane większe aniżeli MU.

Władze 20-krotnych mistrzów Anglii nie zamierzają jednak zasypywać gruszek w popiele. Już zaczęli się rozglądać za alternatywą dla de Jonga i znaleźli ją w Rzymie. Chodzi o pomocnika SS Lazio, Sergieja Milinkovicia-Savicia. United już kiedyś interesowali się serbskim pomocnikiem, ale wówczas 2-krtoni mistrzowie Włoch za swoją gwiazdę oczekiwali 100 mln euro!

Teraz ich żądania powinny być zdecydowanie mniejsze. Milinković-Savić ma co prawda jeszcze dwa lata ważny kontrakt, ale jest zdeterminowany, aby występować w Lidze Mistrzów. Problem w tym, że i na Old Trafford w tym sezonie nie będzie mu to dane. W szerszej perspektywie jednak to MU ma na to większe szanse, aniżeli Lazio.

Według LaLazioSiamoNoi.it, agent Milinkovicia-Savicia, Mateja Keżman był ostatnio widziany w Manchesterze.

