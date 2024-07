Milik może opuścić Juventus, gigant już wytypował jego następcę

Juventus może stanąć przed wyzwaniem znalezienia nowego napastnika. Arkadiusz Milik może trafić do Besiktasu Stambuł. Tutttosport przekonuje, że Armando Broja może go zastąpić.

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Armando Broja na celowniku Juventusu

Juventus w sezonie 2023/2024 zakończył ligowe zmagania na trzeciej pozycji. W nowej kampanii ekipa z Turynu chce poprawić swoje osiągnięcie. Jednocześnie władze klubu mają kilka planów w sprawie transferów. Ciekawe wieści przekazało internetowe wydanie Tuttosport.

Od kilku dni nie milkną doniesienia na temat zmiany klubu przez Arkadiusza Milika. Reprezentant Polski łączony jest z przenosinami do Besiktasu, Tymczasem włoski serwis internetowy podaje, że jego miejsce może zastąpić przedstawiciel Chelsea. Głównym kandydatem na transfer do Juve jest Armando Broja.

Ekipa z Turynu jest świadoma konieczności wzmocnienia ataku po możliwy odejściu Milika. W związku z tym Juventus zwrócił uwagę środkowego na napastnika z Chelsea. Mowa o 23-krotnym reprezentancie Albanii, który miałby odbudować karierę w drużynie z Londynu.

Broja to wychowanek Akademii Piłkarskiej Tottenhamu, Później trafił do Chelsea. W swoim piłkarskim CV zawodnik ma też takie kluby jak Vittese czy Fulham. W ostatnim sezonie piłkarz wystąpił łącznie w 27 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Aktualny kontrakt Brojy z Chelsea obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi z kolei 22 miliony euro.

