AC Milan przygotowuje się na rozstanie z Hakanem Calhanoglu. Reprezentant Turcji zasili szeregi Interu Mediolan, z którym zwiąże się umową na trzy lata. Tymczasem najnowsze doniesienia włoskich mediów wskazują, że miejsce Turka może w szeregach Rossonerich zająć Hakim Ziyech z Chelsea.

Milan szuka zawodnika, który może zastąpić Hakana Calhanoglu

Na radarze Rossonerich znajduje się przede wszystkim Hakim Ziyech

Reprezentant Maroka miałby trafić do włoskiego zespołu na wypożyczenie z opcją transferu definitywnego

Milan chce pozyskać reprezentanta Maroka

AC Milan szuka następcy dla 27-letniego zawodnika, który będzie drugim po Gianluigi Donnarummie, który opuści klub na zasadzie wolnego transferu Hakan Calhanoglu spędził w ekipie z San Siro cztery sezony.

La Gazzetta dello Sport oraz Sky Sport Italia podają, że priorytetem dla władz Milanu jest pozyskanie 35-krotnego reprezentanta Maroka. Ziyech miałby dołączyć do mediolańskiej ekipy na zasadzie wypożyczenia.

28-latek to zawodnik, który zasilił szeregi The Blues za 40 milionów euro w minionym roku. Pewne jest, że Chelsea nie zamierza stracić finansowo na transakcji z udziałem Ziyecha. Tymczasem Milan bierze pod uwagę wypożyczenie z opcją transferu definitywnego.

Włoscy dziennikarze przekonują, że klub z Mediolanu nie bierze pod uwagę wydawania dużych pieniędzy na. Na celowniku Rossonerich są też tacy zawodnicy jak: Rafinha z Paris Saint-Germain, czy Mattia Zaccagna z Hellas Werony.

Łączeni z przeprowadzą do Milanu są również tacy zawodnicy jak: Amine Adlii, Cengiz Under, James Rodriguez, Thomas Lemar, czy Adam Ounas. Rossoneri potrzebują wzmocnień, przygotowując się do występów w Lidze Mistrzów.

Przed startem nowej kampanii szeregi włoskiej ekipy wzmocnili już: Mike Maignan oraz Fikayo Tomori.

