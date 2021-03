Hakim Ziyech według najnowszych doniesień Fichajes może w trakcie letniego okienka transferowego zmienić barwy klubowe. Marokański piłkarz znalazł się na celowniku Atletico Madryt. Aktualnie broni barw Chelsea.

Ziyech rozstanie się z Chelsea?

Hakim Ziyech trafił do ekipy ze Stamford Bridge z Ajaxu latem minionego roku za 40 milionów euro. Chociaż wiązano z nim duże nadzieje w stolicy Anglii, to ostatecznie piłkarz nie spełnia oczekiwań. W tej kampanii Ziyech otrzymał tylko trzynaście okazji do gry.

Urodzony w Dronten zawodnik był jednym z tych piłkarzy, którzy wzmocnili szeregi The Blues, aby ten zespół mógł odnieść sukces w europejskich pucharach. Zwolennikiem tego transferu był między innymi Frank Lampard. Tymczasem od momentu, gdy do Chelsea trafił w miejsce Anglika trener Thomas Tuchel, to Ziyech rozegrał tylko dwa spotkania w koszulce londyńczyków.

W związku z powyższym sytuacja reprezentanta Maroka stała się trudna i coraz częściej słychać głosy, że zawodnik może zmienić klub. Najnowsze doniesienia mediów wskazują, że chętny na pozyskanie piłkarza może być jeden z przedstawicieli La Liga.

Marokańczyk może zamienić Anglię na Hiszpanię

Nie brakuje doniesień, że Vitolo latem może zmienić barwy klubowe. Zatem sternicy Los Colchoneros szukają ewentualnego następcy. Wygląda na to, że wybór władz Atletico padł właśnie na byłego piłkarza Ajaxu.

Madrytczycy aktualnie są liderem ligi hiszpańskiej, legitymując się dorobkiem 58 punktów na koncie. Nad drugą Barceloną mają pięć oczek przewagi. W najbliższą sobotę team z Wanda Metropolitano na wyjeździe zmierzy się z Osasuną.