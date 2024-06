Milan uruchomi klauzulę. Młody gwiazdor ma zastąpić Giroud

Wiele wskazuje na to, że Milan znalazł następcę Oliviera Giroud. Jak informuje Fabrizio Romano, Rossoneri chcą aktywować klauzulę Joshuy Zirkzee.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Olivier Giroud

Joshua Zirkzee ma zastąpić Oliviera Giroud

Olivier Giroud opuszcza Milan i przenosi się do Los Angeles FC. W związku z tym Rossoneri muszą poszukiwać następcy Francuza, który w poprzednim sezonie zagwarantował kilkanaście ważnych bramek.

Przez długi czas wydawało się, że faworytem do gry w Milanie jest Benjamin Sesko z RB Lipsk. Słoweniec był poważnie łączony z transferem do Serie A, ale teraz temat ucichł, co sugeruje zmianę priorytetu.

Najnowsze wieści w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano. Według włoskiego dziennikarza władze Milanu skontaktowały się z Bologną i oznajmiły, że są gotowe aktywować klauzulę wykupu Joshuy Zirkzee. Kwota opiewa na 40 milionów euro, a więc spokojnie mieści się w budżecie Rossonerich. Pytanie tylko, czy Holender będzie chętny na przenosiny na San Siro.

Joshua Zirkzee w ubiegłym sezonie rozegrał łącznie 37 meczów, zdobył w nich 12 goli i zanotował 7 asyst. Rosły napastnik dobrze radzi sobie w polu karnym, ale również bierze udział w czynnym kreowaniu sytuacji. Taki styl pasowałby Rossonerim, bo dość podobnie na boisku zachowywał się wspomniany wcześniej Olivier Giroud.

Ekipa z San Siro nie może się ociągać, bo Zirkzee jest także na radarze takich klubów jak m.in. Arsenal i Bayern Monachium.

SPRAWDŹ: Real, PSG i inni muszą na nich spojrzeć. Oto wschodzące gwiazdy futbolu!