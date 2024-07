Milan szykuje ofertę za gracza Udinese. Na stole 15 mln euro

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Lazar Samardzic

Milan pracuje nad kolejnymi transferami

Lazar Samardzić, który jeszcze niedawno odmówił transferu do Milanu, teraz jest gotów, by założyć koszulkę Rossonerich. W 2022 roku w wywiadzie dla “La Gazzetty dello Sport” wyjaśnił, że nie czuł się na siłach, by przenieść się do dużego klubu. Teraz, mając 22 lata, jest gotów na to wyzwanie.

W ostatnich dniach odbyły się pozytywne rozmowy między Frederichem Moncadą a przedstawicielami Lazara Samardzicia, co stanowiło istotny krok w potencjalnym transferze. Milan zna teraz pełne preferencje zawodnika i rozpocznie rozmowy z Udinese. Pierwsze oficjalne spotkanie jest planowane na poniedziałek, z udziałem Moncady, Furlaniego i Ibrahimovicia. Wszyscy są gotowi wysłuchać warunków postawionych przez rodzinę Pozzo, wiedząc, że negocjacje będą wymagały wypracowania komprosimu w sprawie opłaty transferowej.

Milan widzi w Samardziciu ważny element na przyszłość. Jest to zawodnik wszechstronny, który może grać na wielu pozycjach w środku pola, co jest bardzo cenne dla drużyny. Rossoneri zamierzają złożyć Udinese ofertę w wysokości 15 milionów euro, choć wcześniej klub z Friuli zażądał od Lazio i Fenerbahce o 10 milionów więcej. Aby zmniejszyć koszty transferu, Milan rozważa włączenie do transakcji jednego lub więcej zawodników. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, o kogo może chodzić.

Samardzić jest zdecydowany na przenosiny do Milanu. Wcześniej zawodnik odrzucił propozycję Lazio, ponieważ chce grać w Lidze Mistrzów.

