Milan sprowadzi defensora Tottenhamu, ale transfer Fofany oddala się

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Youssouf Fofana

Emerson Royal o krok od dołączenia do Milanu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Gianlucę Di Marzio, długie negocjacje dotyczące Emersona Royala prawdopodobnie zakończą się w środę. Różnica między ofertą Milanu a żądaniem Tottenhamu za brazylijskiego defensora wynosi mniej niż milion euro, co oznacza, że całkowity koszt transferu zamknie się w kwocie około 15 milionów euro, wliczając w to kilka bonusów.

Natomiast sytuacja z Youssoufem Fofaną jest coraz bardziej skomplikowana i wydaje się trudniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Milan nie zamierza płacić więcej niż 20 milionów euro, wliczając bonusy, za zawodnika, którego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku. Pomimo tego, że Fofana zgodził się już na warunki indywidualnego kontraktu i chce dołączyć do”Rossonerich, klub musi zmierzyć się z rosnącą konkurencją.

Decyzja Fofany o chęci dołączenia do Milanu okazała się skuteczna w odstraszeniu West Ham United, jednak teraz do wyścigu dołączył Manchester United. Według “La Gazzetty dello Sport”, Czerwone Diabły podjęły wstępne kroki w kierunku pozyskania 25-letniego Francuza. Chociaż na razie nie jest to nic konkretnego, pojawiły się pierwsze rozmowy w temacie transferu. Ekipa z Old Trafford, podobnie, jak Młoty, ma znacznie większe możliwości finansowe, co stawia Milan w trudnym położeniu, biorąc pod uwagę również fakt, że United to bardziej prestiżowy klub.

