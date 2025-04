Milan przed kadrową rewolucją? Przyszłość wielu graczy wciąż niejasna

Alessio Morgese/E-Mage / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Tare blisko Milanu, sześciu zawodników czeka na decyzje

Milan zacieśnia rozmowy z Igli Tare, byłym dyrektorem sportowym Lazio. Tare nie ma obecnie żadnych zobowiązań kontraktowych, co czyni go natychmiastowo dostępnym. To stawia go przed takimi kandydatami jak Tony D’Amico, Giovanni Sartori czy Giovanni Manna. Klub zrezygnował również z Fabio Paraticiego z powodu problemów prawnych.

Według “La Gazzetty dello Sport” Tare ma już plan działania, jeśli obejmie stanowisko w Milanie. Na pierwszym miejscu jest wybór trenera na sezon 2025/26. Faworytem Tare ma być Massimiliano Allegri, który pozostaje bez pracy od czasu odejścia z Juventusu.

Kluczowe będą także decyzje kontraktowe. Mike Maignan, którego umowa wygasa w 2026 roku, nie podpisał jeszcze nowego kontraktu. Choć mówiło się o ustnym porozumieniu, sytuacja pozostaje niejasna. Klub nie chce dopuścić do odejścia Francuza za darmo. Podobnie wygląda sprawa Theo Hernandeza – jego kontrakt również kończy się w 2026 roku. Choć prowadzone są rozmowy o przedłużeniu, coraz częściej mówi się o możliwej sprzedaży, by sfinansować letnie transfery.

Na liście wątpliwości znajduje się także Kyle Walker. Anglik wypożyczony z Manchesteru City nie ma zagwarantowanego miejsca w kadrze na kolejny sezon. Rossoneri rozważają różne scenariusze w jego przypadku.

Nowy dyrektor sportowy ma także zająć się obsadą środka obrony. Fikayo Tomori i Malick Thiaw mogą odejść, jeśli pojawią się atrakcyjne oferty. Tomori był blisko Juventusu zimą, a Thiaw znajduje się na radarze Bayernu Monachium.

Niepewna pozostaje również ofensywa. Santiago Gimenez raczej zostanie, ale Joao Felix i Luka Jovic odejdą po sezonie. Tammy Abraham wciąż jest wypożyczony z Romy, jednak Milan rozważa transfer definitywny.