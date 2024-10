Milan kreśli plany transferowe na zimę. Powalczy o trzech piłkarzy

fot. Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Kieran Trippier

Milan ma swoje potrzeby. Zimą będą transfery

Milan w trakcie letniego okienka dokonał istotnych zmian. Na ławce trenerskiej pojawił się Paulo Fonseca, a drużynę wzmocnili między innymi Tammy Abraham czy Alvaro Morata. Początek sezonu w wykonaniu Rossonerich jest jednak przeciętny i pokazuje, że kadra ma jeszcze istotne braki, nad którymi należy się pochylić zimą. Pion sportowy wytypował dwie pozycje, które nie są wystarczająco zabezpieczone. Chodzi o środek pola oraz prawą stronę defensywy.

Podczas zimowego okienka transferowego Milan chciałby pozyskać dwóch nowych pomocników – jednego o bardziej ofensywnej charakterystyce oraz drugiego, który skupiałby się na defensywie. Plan zakłada kolejne podejście pod zawodników, którymi interesował się już wcześniej – Carneya Chukwuemekę z Chelsea oraz Johnny’ego Cardoso z Betisu. Pierwszy nie ma szans na regularną grę na Stamford Bridge, zaś drugi jest wyróżniającym się graczem na swojej pozycji w całej La Lidze.

Milan przymierza się także do hitu transferowego, bowiem za takowy należy traktować ewentualne sprowadzenie Kierana Trippiera. Reprezentant Anglii to bardzo ważna postać Newcastle United, choć aktualnie jego dyspozycja nie jest najwyższa. Wciąż traktuje się go jednak jako bardzo mocne ogniwo na prawej obronie, dlatego mógłby okazać się poważnym wzmocnieniem Rossonerich. Słabo spisuje się za to Emerson Royal, który latem trafił na San Siro. Brazylijczyk prezentuje dość niski poziom i mógłby zostać zastąpiony właśnie przez Trippiera.