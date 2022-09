fot. PressFocus Na zdjęciu: Hakim Ziyech

Pomimo sporego zainteresowania, Hakim Ziyech tego lata pozostał zawodnikiem Chelsea. Najintensywniej nad jego transferem pracował Milan, który zimą ponownie spróbuje ściągnąć Marokańczyka. Jeżeli jego sytuacja w zespole się nie zmieni, transakcja może wreszcie dojść do skutku.

Milan chciał latem wypożyczyć Hakima Ziyecha z Chelsea

Wówczas nie udało się doprowadzić transakcji do finalizacji, ale kolejną próbę Włosi mogą podjąć już zimą

Londyńczycy chętnie pozbędą się Marokańczyka, jeśli jego pozycja w zespole nie ulegnie poprawie

Milan nie ustępuje w kwestii Ziyecha

Hakim Ziyech ma za sobą bardzo przeciętny okres. Świetna dyspozycja w Ajaksie Amsterdam dawała nadzieję, że będzie on w stanie udowodnić swój potencjał na boiskach Premier League, ale dotychczas głównie zawodził. Dobre występy przeplata dużo słabszymi, a menedżer Thomas Tuchel często stawiał jego kosztem na innych zawodników.

Pomimo przeciętnych występów, wiara w umiejętności Marokańczyka wciąż jest ogromna. Minionego lata ściągnąć go do siebie chcieli przede wszystkim Ajax Amsterdam oraz Milan. Holendrzy widzieli w nim idealne wzmocnienie po odejściu Antony’ego do Manchesteru United, natomiast mistrzowie Włoch szukali jakościowego i kreatywnego gracza do ofensywy. Finalnie Ziyech został w Londynie, choć jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Kolejne ruchy ofensywnego pomocnika są uzależnione od sytuacji w zespole. Tuchela na stanowisku szkoleniowca już nie ma, a zastąpił go Graham Potter. Jeżeli nie zacznie częściej stawiać na 29-latka, ten będzie naciskał na odejście. A zainteresowanie w dalszym ciągu wykazuje Milan.

Latem “Rossoneri” chcieli ściągnąć Ziyecha na zasadach rocznego wypożyczenia, co spotkało się z odmową ze strony Chelsea. Zimą włodarze włoskiego giganta zamierzają wrócić do tego tematu, lecz tym razem nie wykluczają transferu definitywnego. Takie rozwiązanie byłoby dla The Blues zdecydowanie bardziej korzystne, zatem szanse na udaną transakcje wzrastają.

W obecnym sezonie Ziyech zagrał jedno spotkanie od pierwszej minuty. W sumie na boisku pojawiał się czterokrotnie.

