PressFocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

AC Milan niebawem złoży Romie ofertę za Nicolo Zaniolo. Włoch chce koniecznie opuścić Rzym jeszcze zimą. O 23-latku marzy Tottenham i Antonio Conte, ale Rossoneri wierzą, że piłkarz nie chce opuszczać Półwyspu Apenińskiego.

Nicolo Zaniolo chce jeszcze zimą odejść z AS Romy

O pomocniku marzy Tottenham

W paradę Spurs spróbuje wejść AC Milan. Rossoneri wierzą, że 23-latek woli pozostać w ojczyźnie

Milan sprzątnie Zaniolo sprzed nosa Kogutów?

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze podczas zimowego okienka transferowego zakończy się kariera Nicolo Zaniolo w AS Roma. Chociaż środkowy pomocnik jest wysoko ceniony przez Jose Mourinho, pozostanie 23-latka na Stadio Olimpico zdaje się niemożliwe. Reprezentant Włoch nie jest w stanie porozumieć się z Giallorossimi w sprawie nowego kontraktu, co z kolei generuje wielką falę niechęci ze strony trybun. Zaniolo naciska na to, by jak najszybciej zmienić otoczenie.

Wielkim fanem talentu Włocha jest jego rodak, Antonio Conte. Już od kilku tygodni mówi się, że Tottenham postara się spełnić marzenie swojego szkoleniowca. Spurs zamierzają zaoferować wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Jego wysokość będzie jednak zależała od liczby występów gracza, a także kwalifikacji klubu do Ligi Mistrzów.

To nie przeraża jednak włodarzy AC Milan. Mistrzowie Włoch zamierzają w najbliższych dniach złożyć Romie propozycję. Ta również opierać będzie się na wypożyczeniu z obowiązkiem wykupu – z tym, że za z góry określoną kwotę 22 milionów euro. Giallorossi woleliby od razu sprzedać podopiecznego, ale możliwe, że będą zmuszeni do zaakceptowania mniej korzystnej oferty. Jeśli zaś chodzi o Tottenham, Rossoneri są przekonani, że pomocnik woli pozostać we Włoszech, przez co mają przewagę.

Zaniolo rozegrał w tym sezonie 17 spotkań. Zanotował w nich dwie bramki i trzy asysty.

Czytaj ięcej: Arteta sprowadza piłkarzy na ziemię. “Jeszcze nie jesteśmy na takim poziomie”.

Lazio Rzym AC Milan 3.10 3.40 2.38 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 stycznia 2023 15:46 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin