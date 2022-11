PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao może latem opuścić AC Milan. Rossoneri są tego świadomi, ale oczekują za Portugalczyka wyłącznie gotówki – i to niemałej. Mistrzowie Włoch nie zamierzają włączać skrzydłowego do transakcji wiązanej, co oferowała im choćby Chelsea.

Rafael Leao jest najbardziej rozchwytywanym zawodnikiem Milanu

Rossoneri oczekują za Portugalczyka aż 150 milionów euro. Tyle, ile wynosi klauzula odstępnego

Mistrzowie Włoch nie zgodzą się na włączenie skrzydłowego w wymianę, co oferowała im Chelsea

Milan jest chętny na Broję i Ziyecha, ale nie w ramach wymiany za Leao

Rafael Leao to obecnie największa gwiazda AC Milan. Reprezentant Portugalii odegrał wielką rolę w odzyskaniu przez Rossonerich tytułu mistrzowskiego po jedenastu latach przerwy. Bramkostrzelni, dynamiczni skrzydłowy z ciągiem na bramkę na rynku zawsze towar deficytowy. Mediolańczycy świetnie zdają sobie z tego sprawę.

Chelsea, z kolei, wie, że ekipa z San Siro interesuje się dwójką ich graczy: Hakimem Ziyechem oraz Armando Broją. Nowi właściciele The Blues chcieliby wymienić się z Milanem zawodnikami, ewentualnie dopłacając niewielką kwotę. Rossoneri nie biorą tego jednak pod uwagę. Latem, gdy Anglicy oferowali za Leao 120 milionów euro, odsyłali kontrahentów do klauzuli odstępnego. Ta wynosi 150 milionów. Zespół ze Stamford Bridge nie zamierzał ryzykować na tyle, by inwestować w 23-latka taką fortunę. Siłą rzeczy, Portugalczyk pozostał w stolicy Lombardii.

Jego umowa z mediolańczykami obowiązuje jednak tylko do 30 czerwca 2024 roku. Oznacza to, że najbliższe letnie okno transferowe to ostatnia szansa dla mistrzów Włoch, by zarobić na swym podopiecznym pieniądze. Nie zamierzają godzić się na żadną ofertę wymiany; jeżeli nabywca jest zdecydowany, musi zapłacić gotówką. Cena, pomimo kończącego się powoli kontraktu, nie ulegnie zmianie. Tak przynajmniej donosi Tuttosport. Jednocześnie Rossoneri wciąż zamierzają powalczyć o usługi Brojy i Ziyecha, choć niezależnie od ewentualnego transferu Leao.

Reprezentant Portugalii rozegrał w tym sezonie 20 spotkań dla Milanu. Zanotował w nich siedem bramek i dziewięć asyst.

Czytaj więcej: Tite obawia się Serbii. Gwiazda wyląduje na ławce?

Portugalia Ghana 1.40 4.75 9.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 listopada 2022 20:57 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin