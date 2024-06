Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Oliver Giroud

Joshua Zirkzee o krok od Milanu, trwają negocjacje z agentką Holendra

AC Milan podczas letniego okna transferowego skupi swoją uwagę na wzmocnieniu linii ofensywnej. W klubie trwają poszukiwania nowej dziewiątki, która zastąpi francuskiego gwiazdora. Oliver Giroud zdecydował się nie przedłużać wygasającego kontraktu, a karierę będzie kontynuował w MLS w klubie Los Angeles FC. Dziennikarz Matteo Moretto na łamach portalu caughtoffside.com przyznał, że Rossoneri są coraz bliżej sprowadzenia następcy doświadczonego napastnika.

Według dziennikarza starania Milanu dot. zakupu Joshua Zirkzee nie poszły na marne. Czerwono-czarni już jakiś czas temu poinformowali Bolognę, że nie będą mieli problemów, aby aktywować klauzulę odejścia w wysokości 40 milionów euro, która będzie aktywna od 1 lipca. Co więcej, władze klubu zrobiły następny krok w celu zabezpieczenia przyszłej transakcji. Jak twierdzi Matteo Moretto, AC Milan prowadzi negocjacje z agentką piłkarza Kią Joorabchian. Tematem rozmów są oczywiście kwestie kontraktu indywidualnego oraz kwota prowizji za transfer.

Zarówno Joshua Zirkzee, jak i Bologna to rewelacje zakończonego sezonu w Serie A. Rossoblu sensacyjnie wywalczyli awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Natomiast holenderski napastnik pokazał się ze świetnej strony, strzelając 11 bramek i dokładając do tego 5 asyst w 34 meczach. 23-latek na Półwyspie Apenińskim występuje dopiero od dwóch lat, gdy latem 2022 roku został sprzedany przez Bayern Monachium za 8,5 mln euro.