IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix.pl Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński i Czesław Michniewicz

Czesław Michniewicz tego lata niespodziewanie objął saudyjski zespół Abha Club

Były selekcjoner reprezentacji Polski ściągnął do klubu Grzegorza Krychowiaka

Szkoleniowiec widziałby u siebie także Bartosza Bereszyńskiego

Michniewicz chce kolejnego Polaka. Bartosz Bereszyński na celowniku Abha Club

Czesław Michniewicz został ogłoszony jako nowy szkoleniowiec Abha Club w czerwcu 2023 roku. Były selekcjoner reprezentacji Polski będzie pracował w lidze saudyjskiej, w której znaleźli się tacy zawodnicy jak m.in. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane i Riyad Mahrez.

Do swojej drużyny Michniewicz ściągnął już Grzegorza Krychowiaka. Jednak jak informuje Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, to nie jedyny polski cel transferowy szkoleniowca. Ponoć Abha Club postara się sprowadzić także Bartosza Bereszyńskiego, który po wypożyczeniu w Napoli wrócił do Sampdorii. Polakowi z pewnością nie odpowiada pozostanie w Serie B, co będzie chciał wykorzystać saudyjski klub. Na razie nie przedstawiono żadnej konkretnej oferty.