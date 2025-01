Brentford sprytniejszy od Liverpoolu, włoski defensor zagra w Londynie

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Michael Kayode

Oficjalnie: Michael Kayode przeniósł się do Brentfordu

Brentford poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o pozyskaniu na zasadzie półsezonowego wypożyczenia Michaela Kayode’a z Fiorentiny. 20-letni prawy obrońca pomyślnie przeszedł testy medyczne, po czym związał się półrocznym kontraktem z nowym pracodawcą. Co ważne, angielski klub zapłacił 500 tysięcy euro za nabycie czasowych usług bocznego defensora, a ponadto zapewnił sobie opcję wykupu za 16 milionów euro po zakończeniu kampanii.

Tym samym londyńczycy przechytrzyli Liverpool, który również poważnie zabiegał o sprowadzenie młodzieżowego reprezentanta Włoch, ale ten ostatecznie wylądował w zespole Pszczół. Przynajmniej na papierze, utalentowany wahadłowy powinien wnieść sporą jakość do ekipy prowadzonej przez Thomasa Franka. Dwudziestolatek z powodzeniem występował we Fiorentinie od lipca 2021 roku, gdy trafił do Florencji z amatorskiego klubu, ASDC Gozzano.

Warto dodać, że Michael Kayode swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii słynnego Juventusu. Prawy obrońca w koszulce drużyny Violi rozegrał łącznie 49 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 5 asyst. Teraz mierzący 179 centymetrów zawodnik spróbuje swoich sił na angielskich boiskach. Jego nowy klub na półmetku sezonu zajmuje 11. miejsce w ligowej tabeli, mając 28 punktów na koncie.