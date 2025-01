West Ham opracował ambitny plan. Chce ściągnąć reprezentanta Holandii

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Graham Potter

Brian Brobbey na celowniku West Hamu United

West Ham United jest zmuszony do poszukiwań nowego napastnika, w związku z problemami zdrowotnymi Niclasa Fullkruga. Niemiecki snajper nabawił się poważnej kontuzji uda, przez którą będzie pauzował nawet do połowy kwietnia. W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że londyński klub jest zainteresowany Andre Silvą z Lipska. Jednak nie wiadomo, czy Młotom ostatecznie uda się pozyskać Portugalczyka, dlatego włodarze The Hammers przygotowali ciekawą alternatywę w przypadku niepowodzenia.

Z najnowszych doniesień portalu “talkSPORT” wynika, że West Ham United wziął pod lupę również Briana Brobbeya z Ajaksu Amsterdam. Ekipa z Premier League chciałaby sprowadzić 22-latka na podstawie wypożyczenia z opcją wykupu. Co więcej, według niektórych źródeł ten transfer jest już bardzo blisko finalizacji. Tak więc niewykluczone, że to właśnie siedmiokrotny reprezentant Holandii zajmie miejsce Niclasa Fullkruga, który mierzy się z urazem. Sprawa powinna wyjaśnić się już w najbliższych dniach.

Brian Brobbey jest wychowankiem Ajaksu Amsterdam, aczkolwiek miał już okazję sprawdzić się w topowej lidze. W sezonie 2021/2022 był bowiem piłkarzem Lipska, gdzie jednak nie zrobił furory. 22-letni napastnik zdecydowanie lepiej czuje się w Eredivisie, na boiskach której rozegrał łącznie 102 spotkania, strzelił 42 gole i zanotował 19 asyst.