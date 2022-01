PressFocus Na zdjęciu: Nathan Ake

AC Milan kontynuuje poszukiwania zastępcy Simona Kjaera. Kolejnym kandydatem do wzmocnienia obrony Rossonerich jest gracz Manchesteru City, Nathan Ake.

AC Milan potrzebuje obrońcy, który zastąpi kontuzjowanego Simona Kjaera

Rossoneri interesują się, między innymi, Nathanem Ake

Holender jest w Manchesterze City głównie rezerwowym, ale Pep Guardiola wysoko ceni sobie posiadanie szerokiej ławki przy regularnej grze na wielu frontach

Milan bada sytuację Nathana Ake

AC Milan na półmetku sezonu wciąż pozostaje w walce o scudetto. Rossoneri tracą zaledwie punkt do liderującego Interu, choć trzeba zaznaczyć, że rozegrali o jedno spotkanie więcej od rywali zza miedzy. Ponadto podopieczni Stefano Pioliego wciąż mają szansę na triumf w Pucharze Włoch. I choć w klubie nie spodziewano się przeprowadzenia transferów zimą, kontuzja Simona Kjaera niejako to wymusiła. Duńczyk był podporą defensywy Milanu, ale jego kontuzja kolana wykluczyła go z gry do końca sezonu. Dlatego też Rossoneri poszukują na rynku okazji; nie chcą bowiem inwestować w zastępcę Kjaera dużych pieniędzy. W ostatnim czasie najwięcej mówiło się o pracy nad transferem Svena Botmana, ale zdaje się, że Lille oczekuje zbyt dużej kwoty. The Sun oraz madrycka Marca donosi zatem o nowym nazwisku w kręgu zainteresowań.

Mediolańczycy sondują sytuację Nathana Ake. Podoba im się zarówno gra w obronie w wykonaniu Holendra, jak i jego zdolność do wyprowadzania piłki. Ponadto 26-latek jest dla Pepa Guardioli głównie rezerwowym, co w teorii mogłoby pomóc w negocjacjach. W teorii, bo przecież przewaga Manchesteru City nad resztą stawki w Premier League wzięła się, między innymi, z szerokości składu. Zespoły katalońskiego trenera zwykle do końca sezonu liczą się w grze na kilku frontach, przez co długa ławka jest niezbędna. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy o obecności lub nieobecności gracza może zadecydować pojedynczy test.

Dlatego też przekonanie Obywateli do sprzedaży Ake nie musi być wcale taką prostą sprawą.

Holender rozegrał w tym sezonie czternaście spotkań dla Manchesteru City we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich dwa gole. Portal Transfermarkt wycenia go na 28 milionów euro.

