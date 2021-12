Messi z ogromnym wpływem na PSG. Rekordowe wyniki dzięki Argentyńczykowi

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Lionel Messi po transferze do Paris Saint-Germain na razie nie spełnił do końca pokładanych w nim nadziei na poziomie sportowym, ale jego transfer okazał się strzałem w dziesiątkę pod względem biznesowym.

PSG sprzedało do tej pory niemal milion koszulek z nazwiskiem Messiego

Transfer Argentyńczyka miał ogromny wpływ na całą sferę biznesową francuskiego klubu

O wpływie Messiego na klub opowiedział Marc Armstrong, dyrektor ds. sponsoringu

Transfer Messiego strzałem w dziesiątkę

Argentyńczyk przeniósł się na Parc des Princes latem tego roku na zasadzie wolnego transferu z Barcelony. Messi podpisał wówczas z PSG dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia go o kolejnych 12 miesięcy. Jego transfer spotkał się z niespotykanym dotąd zainteresowaniem. Potwierdzeniem tego są liczby. Francuski klub do tej pory sprzedał niemal milion koszulek z nazwiskiem Argentyńczyka.

O tym jak wpływ na klub miała finalizacja transferu Messiego w rozmowie z serwisem goal.com mówił dyrektor ds. sponsoringu Marc Armstrong: – On jest wielkim kapitałem. Z komercyjnego punktu widzenia, jego wpływ był niesamowity. Jesteśmy przekonany, że w ciągu ostatniego roku sprzedaliśmy więcej koszulek niż jakikolwiek inny klub, a w nachodzącym roku będzie jeszcze lepiej. To zdecydowanie najlepsza premiera koszulek pod względem sprzedaży, z co najmniej 30-40% wzrostem popytu. Gdybyśmy mogli wyprodukować więcej koszulek, sprzedalibyśmy ich jeszcze więcej..

Wraz z pozyskaniem Messiego do francuskiego klubu zaczęła spływać zdecydowanie większa liczba ofert sponsorskich. – Nastąpił wzrost. Wcześniej popyt był już silny, ale teraz jest większy niż kiedykolwiek. Natychmiast odnotowaliśmy znaczny wzrost ofert. Nawet zanim oficjalnie podpisał kontrakt w Paryżu, pojawiło się wiele zapytać. Naprawdę odczuliśmy jego wpływ we wszystkich naszych obszarach biznesowych, począwszy od sponsoringu i merchandisingu po sprzedaż biletów – dodał Armstrong.

PSG notuje również największe w historii zainteresowanie klubem w mediach społecznościowych. – Nasza społeczność jest na najwyższym poziomie w historii, ze 150 milionami fanów w mediach społecznościowych. Mieliśmy najwyższy wskaźnik zaangażowania w historii ogłoszeń transferów zawodnika – dodał.

34-letni Argentyńczyk w zespole PSG rozegrał do tej pory 15 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich sześć bramek i dokładając do tego pięć asyst.

