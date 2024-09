Depay podjął decyzję. Trzy znane kluby chcą Holendra

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Memphis Depay

Memphis Depay chce grać w Europie

Memphis Depay nadal nie znalazł klubu, w którym mógłby kontynuować karierę. Przypomnijmy, że Holender jest bezrobotny od 1 lipca 2024 roku, gdy jego kontrakt z Atletico Madryt nie został przedłużony. Według najnowszych doniesień napastnik ma cztery opcje do wyboru.

Nicolo Schira poinformował, że Memphis Depay ma jeden jasny cel i dąży do jego realizacji. Mianowicie zawodnik chce pozostać w Europie, co sugeruje, że szansę na zakontraktowanie reprezentanta Holandii mają tylko kluby ze Starego Kontynentu. Aktualnie w grze o podpis napastnika są Sevilla, Rayo Vallecano, Flamengo oraz jeden z saudyjskich gigantów.

Do niedawna bardzo prawdopodobny wydawał się transfer do Rayo Vallecano, które na stulecie klubu planuje zbudować wyjątkowy zespół. Do zespołu dołączył między innymi James Rodriguez i to właśnie z Kolumbijczykiem wielki ofensywny duet miałby stworzyć Memphis Depay.

Pytanie tylko, czy Holender będzie zainteresowany występami w średniaku La Liga. Jeśli piłkarz nadal liczy na grę na wysokim poziomie, to bardziej możliwą opcją wydaje się Sevilla. Oczywiście jest to klub mierzący się z wielkimi problemami, ale bez wątpienia posiada większy potencjał kadrowy, aby walczyć o czołowe pozycje w Hiszpanii. Depay nie może zbyt długo czekać, bo im dalej w sezon, tym drużyny niechętniej będa dokonywały transferów.

