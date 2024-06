fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła sprzedaje wychowanka do Bologni

Wisła Kraków przygotowuje się do trzeciego kolejnego sezonu w pierwszej lidze. Brak awansu do Ekstraklasy jest sporym problemem dla klubowych finansów, stąd wątpliwości dotyczące zatrzymania najważniejszych piłkarzy, takich jak Angel Rodado, Joseph Colley czy Kacper Duda. Lada moment klub ma opuścić utalentowany Jakub Krzyżanowski, który nie wyjechał na przedsezonowe zgrupowanie. Zamiast tego, na kilka dni udał się do Włoch, gdzie miał lepiej poznać swojego prawdopodobnego pracodawcę.

Bologna dopina transfer młodzieżowego reprezentanta Włoch. Tamtejsze media sugerują, że Wisła Kraków otrzyma za Krzyżanowskiego kwotę w okolicach 800 tysięcy euro. To niepotwierdzone informacje, dlatego należy przyjąć je z dystansem. Wciąż nie wiadomo, na jakich zasadach przebiegnie transakcja i jak szybko na konto Białej Gwiazdy wpłynie pełna kwota.

Krzyżanowski ma zostać ogłoszony nowym piłkarzem uczestnika Ligi Mistrzów już na początku lipca, kiedy oficjalnie otworzy się letnie okienko transferowe. 18-latek najprawdopodobniej nie zostanie włączony do kadry pierwszej drużyny, tylko zacznie swoją przygodę z Bologną od ekipy U-19. W przeszłości podobną drogę przechodził Kacper Urbański, który wywalczył miejsce w składzie, co zaowocowało również powołaniem do seniorskiej reprezentacji Polski.

W sezonie 2023/2024 Krzyżanowski świętował z Wisłą Kraków zdobycie Pucharu Polski. We wszystkich rozgrywkach zaliczył 21 występów.